Популярна українська виконавиця MARUV похвалилася розкішною фігурою в напівпрозорому латексному вбранні
Знімком знаменитість поділилася в Instagram, передає Politeka.
Так, на опублікованому знімку MARUV позує в латексному напівпрозорому вбранні в оточенні подруги. Обидві красуні виглядають задоволеними.
При цьому можна помітити, що фотографія була зроблена в гримерці. Обличчя знаменитість вирішила прикрити за допомогою окулярів.
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Шанувальників співачка позбавила від можливості що-небудь сказати. Фотографія була викинута в сторіс.
До цього ми розповідали, що співачка MARUV похвалилася неймовірною фігурою в» дірявому " купальнику під час ігрищ в джакузі
"Королева джакузі. Все!"- коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на кадрах MARUV розставила руки, демонструючи фігуру у всій красі на інших знімках співачка вже лежачи в джакузі, посміхаючись на камеру.
Ще на одному знімку співачка вирішила зігнутися максимально, ефектно показуючи "дари природи".
Шанувальники знаменитості не могли що-небудь сказати про фігуру кумира. Знімком MARUV вирішила поділитися у себе на сторінці в Stories, а не на основній стрічці.
Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото
Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії
Також Politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася в незвичайному вигляді й потрясла мережу