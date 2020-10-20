Популярна українська виконавиця MARUV похвалилася розкішною фігурою в напівпрозорому латексному вбранні

Знімком знаменитість поділилася в Instagram, передає Politeka.

Так, на опублікованому знімку MARUV позує в латексному напівпрозорому вбранні в оточенні подруги. Обидві красуні виглядають задоволеними.

При цьому можна помітити, що фотографія була зроблена в гримерці. Обличчя знаменитість вирішила прикрити за допомогою окулярів.

Шанувальників співачка позбавила від можливості що-небудь сказати. Фотографія була викинута в сторіс.

До цього ми розповідали, що співачка MARUV похвалилася неймовірною фігурою в» дірявому " купальнику під час ігрищ в джакузі

"Королева джакузі. Все!"- коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на кадрах MARUV розставила руки, демонструючи фігуру у всій красі на інших знімках співачка вже лежачи в джакузі, посміхаючись на камеру.

Ще на одному знімку співачка вирішила зігнутися максимально, ефектно показуючи "дари природи".

Шанувальники знаменитості не могли що-небудь сказати про фігуру кумира. Знімком MARUV вирішила поділитися у себе на сторінці в Stories, а не на основній стрічці.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото

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