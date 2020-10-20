Переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова вразила зізнанням, вбравшись в шкіряні мінішорти

Знімок красуня опублікувала в Instagram, передає Politeka.

Друзі, мій перший раз ☺️😈 Я на футболі! Прийшли підтримати Динамо в матчі з Ювентус. Не думала, що це так хвилююче. Грають вони, а переживаю я 🤗 щиро вірю в нашу команду. І те відчуття, коли рада і засмучена одночасно, що Крістіану Роналду не грає», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Ульянова позує в шкіряних міні-шортах, ефектно застигнувши на камеру.

"А скільки тобі років тут? 18 є?", "вау, красуня», «Дашка Підкори їх своїм шпагатом 👍 😉 або відволікти суперників», «красуня неможлива», «лялечка», «красотулька», "Даша яка ж ти красива і мила і найкраща", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова в черговий раз здивувала апетитною фігурою

Цього разу дівчина залізла у ванну, судячи з усього – у своєму готельному номері в Туреччині. Піна приховала всі пікантні місця зірки, проте того, що залишилося на кадрі, цілком достатньо для того, щоб оцінити всі принади її фігури.

Нагадаємо, що Даша Ульянова здивувала різким схудненням, красномовні кадри: "немає нічого неможливого».

Як повідомляла Politeka, Даша Ульянова ефектно закинула ногу і зважилася на одкровення: "справжня ракета».

Також Politeka писала, що Даша Ульянова побешкетувала з подругою в кафе: "Раскорячилася прямо за...".