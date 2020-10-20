Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала новий образ у "невидимій" сукні

Після того, як Альона стала гордою володаркою шостого розміру бюста завдяки пластиці, під постами дівчини постійно бурхливі обговорення. Instagram повністю заповнений рекламними фото одягу та білизни. Так як модель рекламує відомі бренди, вона знімається в нових образах досить часто.

Наприклад, нещодавно Омович підкреслила свій бюст завдяки сукні тілесного кольору на тонких бретельках. Дівчина не тільки ледь втиснула пишні груди в сукню маленького розміру, але ще і відтягнула декольте вбрання, щоб надати образу більшої відвертості.

Фото Омович в новому образі не залишило фанатів байдужими:

"Оцініть цю дівчинку🔥; ідеальна фігура👍; на першому місці ці форми, нехай і з силікону💋; preciosa mi amor❤❤️😍; Красава ! 💋 💋 💋 ; Яка грудаста Діва🌹; силікону багато; шикарна !!; Запаморочення🥂».

Ми раніше також писали, що навколо моделі Олени Омович ходить безліч пліток і чуток з приводу її зовнішності. Дівчина зробила багато пластичних операцій, щоб фактично з першого розміру бюста отримати шостий. Також вона поставила імпланти в сідниці і повністю змінила себе завдяки уколам краси.

Є люди, які вважають, що вона справжня красуня, яка зробила себе сама, а інші просто охрестили її українською Кім Кардашьян.

Як видно на фото, засмагла дівчина виглядає дуже яскраво і незвично. У білому ліфчику і шортах, більш нагадують білизну, Олена позувала в ліфті. Її вуличний лук доповнюють оверсайз-піджак і велика чорна сумка.

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