Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, показала фігуру в одних прозорих колготках

Модель часто ділиться фото з пляжу і відпочинку вдома, намагаючись показувати фігуру у вигідному світлі. Так як Кім часто порівнюють з сестрами Кардашьян, вона почала постити пікантні знімки в стилі моделей помітно частіше. Тепер Лі набирає популярність завдяки відкритим белфі (фото із зображенням сідниць).

На одному з таких фото дівчина показала свої форми, надівши лише одні дизайнерські колготки. Кім Лі позувала перед дзеркалом, але щоб не показати зайвого, завбачливо прикрила бюст рукою і повернулася трохи в сторону від камери. Брюнетка змогла показати всі достоїнства фігури в ідеальній позі і прорекламувати єдину надіту річ.

Ось як відповідають на фото в мережі:

«Я зрозумів тебе в твоїх почуттях 🥀; просто розкіш, просто любов😍; ви тримаєте парі, ви зробили це; я точно щось відчуваю; блін, якби бути сексуальним було злочином, ти була б винна за звинуваченням!; У мене є колготки. 🔥 💃 🏾 ; ідеальний вигляд для ідеальної дівчини👌 👌; досконалість💣; Ви мене повністю переконали в моїх почуттях ... непогано; як завжди🔥 🔥 🔥; це схоже на літній сезон😆; 100% нагота 100% краса😂 😂; супер гаряче; немає слів. Просто кровотеча з носа; Bae природна краса"»

Ми також писали, що дівчина кожен день показує фото з відпочинку і при цьому намагається демонструвати свої кращі і розкішні образи. Щоб підкреслити фігуру і виставити її у вигідному світлі, Кім Лі завжди позує трохи осторонь від об'єктива. Цього разу Лі показала стильний купальник для відпочинку на пляжі, але занадто сильно підтягнула лямки бікіні.

Через досить сильно піднятих лямок ліфчика, дівчина не змогла приховати бюст і показала той у всій красі. » Вислизнула " груди дівчини надала кадру пікантності, через що кількість коментарів під постом в Instagram помітно збільшилася.

Модель при цьому не робила акцент на обличчі, приховавши його за темним волоссям, а також не акцентувала увагу на стегнах. Головною родзинкою вечірнього кадру з пляжу став саме бюст корейської Кардашьян.

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