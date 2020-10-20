Зірка серіалу "Свати" Федір Добронравов, який виконав роль чоловіка Валюхи-Івана Будька, одурманив своєю красою відому російську режисерку
Режисер фільму " Гардемарини, вперед!"Світлана Дружиніна опублікувала кадри зустрічі з актором на своїй сторінці в Instagram.
У кадрі Дружиніна кидається в обійми зірки серіалу "Свати".
"Ой, лапочка! Я тебе дуже люблю! З роками починаєш розуміти, хто є хто", - каже задоволена Світлана Сергіївна.
"Наречена" Харламова задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим образом: "Дика кішка"
Донька Віри Брежнєвої в міні-бікіні залізла на стіл, збентеживши відвертою позою: "Навіщо так красиво?"
Наташа Корольова завила після зрад Тарзана, під загрозою Пугачова, Собчак і Заворотнюк: "Чия сім'я буде принижена…"
"Прийомна мама": фото Пугачової з донькою в однакових беретах викликало ажіотаж
"Взаємно", - з посмішкою і з легка збентежено відповідає Федір Добронравов.
Відзначимо, що актор серіалу "Свати" відмінно виглядає. Судячи з усього, літній Заміський відпочинок пішов артисту на користь. Актор буквально розцвів.
Нагадаємо, фанати "Сватів" чекають новий сезон з 2013 року, але зйомки були на тривалий час заморожені, і проект опинився під загрозою повного зриву. На початку 2020 року роботи над серіалом поновилися, проте прем'єру перенесли через карантин.
Російський актор Данило Бєлих, який знімався в серіалі, повідомив, що проект зазнав великих змін. Так, від участі в зйомках відмовився актор Микола Добринін, який виконав роль Мітяя. А актриса Людмила Артем'єва, яка зіграла Ольгу Ковальову (бабусю Олю), вирішила виїхати до Німеччини на "невизначений термін".
За його словами, новий сезон може вийти під іншою назвою.
Нагадаємо, Валюха з "Сватів" в обнімку з Добронравовим викликала фурор: "Внучку заміж видають"
Як повідомляла Politeka, Валюха зі "Сватів" влаштувала з'ясування стосунків з Мітяєм перед Добронравовим.
Також Politeka писала, що Валюха з "Сватів" жорстко відшила нахабного залицяльника, Добронравов може пишатися.