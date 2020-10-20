Валюха б такого не пробачила

Зірка серіалу "Свати" Федір Добронравов, який виконав роль чоловіка Валюхи-Івана Будька, одурманив своєю красою відому російську режисерку

Режисер фільму " Гардемарини, вперед!"Світлана Дружиніна опублікувала кадри зустрічі з актором на своїй сторінці в Instagram.

У кадрі Дружиніна кидається в обійми зірки серіалу "Свати".

"Ой, лапочка! Я тебе дуже люблю! З роками починаєш розуміти, хто є хто", - каже задоволена Світлана Сергіївна.

"Взаємно", - з посмішкою і з легка збентежено відповідає Федір Добронравов.

Відзначимо, що актор серіалу "Свати" відмінно виглядає. Судячи з усього, літній Заміський відпочинок пішов артисту на користь. Актор буквально розцвів.

Нагадаємо, фанати "Сватів" чекають новий сезон з 2013 року, але зйомки були на тривалий час заморожені, і проект опинився під загрозою повного зриву. На початку 2020 року роботи над серіалом поновилися, проте прем'єру перенесли через карантин.

Російський актор Данило Бєлих, який знімався в серіалі, повідомив, що проект зазнав великих змін. Так, від участі в зйомках відмовився актор Микола Добринін, який виконав роль Мітяя. А актриса Людмила Артем'єва, яка зіграла Ольгу Ковальову (бабусю Олю), вирішила виїхати до Німеччини на "невизначений термін".

За його словами, новий сезон може вийти під іншою назвою.

Нагадаємо, Валюха з "Сватів" в обнімку з Добронравовим викликала фурор: "Внучку заміж видають"

Як повідомляла Politeka, Валюха зі "Сватів" влаштувала з'ясування стосунків з Мітяєм перед Добронравовим.

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