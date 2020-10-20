Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова задумалася про те, як знайти корінь своїх проблем

Зірка веде активний спосіб життя, а зокрема, і сторінку в Instagram, передає Politeka.net. Так, Бузова вирішила поміркувати в одному з постів про свій енергетичний рівень, підкріпивши публікацію своїм жарким фото.

Схудла співачка позувала в коротенькому чорному топіку на найтонших бретельках, під яким не було білизни. Ольга з гордістю вип'ятила свої гідності, що "стирчать" під тонкою тканиною. На руках можна помітити тейпи, які Ольга носить після тренувань і виступі в шоу "Льодовиковий період".

Латексна міні-спідничка трималася на тонкій талії, довга блискавка надавала пікантності образу.

Різні блискучі прикраси, а також сірі колготки доповнили образ.

"💫Багато хто не замислюється, для чого підвищувати свій енергетичний рівень. Багато хто досі не вірить в енергію. Але якщо у Вашому житті щось йде не так, корінь проблеми шукайте у своєму внутрішньому стані", - повідомила Ольга.

За словами зірки, достаток енергії може допомогти знайти хороші відносини, заробити гроші і домогтися розуміння по життю.

За 35 хвилин пост зібрав майже 70 тисяч лайків і багато коментарів:

"Офігенська кофточка", " а що на плечах і на руці☺️","Теж не зрозумію, що на руці?", "Олечко, удачі вам з Дімою сьогодні на виступі! 🙏❤️ Ви найкращі!!! Віримо в вас! 🙏 🏻 ♥ ️ ", "Ольга красуня!!! Захоплююся твоєю працьовитістю! Ти розумниця!!! Так тримати! Давай в президенти) хоч світ добром завіє!🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "Олю, яка ж ви ефектна 😍", " Помедитуй Оль, щоб енергія з'явилася на мужика нормального 😇", "

Вау😍 🔥який шикарний погляд 👀 чарівна", "як Ваші ручки 🙌 вам краще сьогодні?💜".