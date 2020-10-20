Рівно два роки тому в ДТП під Києвом загинула Маріанна (Марина)Поплавська - актриса відомого українського гумористичного проекту " Дизель Шоу"

Всі знали жінку як зірку гумористичного шоу і колишню Квнщіцу. Однак чималу роль у житті Поплавської також займала школа.

Маріанна Францівна викладала українську мову і літературу практично до самого кінця, навіть незважаючи на завантажений концертами графік. Серед вихованців Поплавської чимало учнів, які зараз домоглися своїх успіхів.

Маріанна Поплавська пішла з життя у віці 48 років.

Життя зірки обірвалося раптово і трагічно. 20 жовтня автобус з учасниками шоу зіткнувся з вантажівкою. В результаті ДТП четверо колег Марини отримали різні травми, а сама вона загинула до приїзду швидкої допомоги. За повідомленнями ЗМІ, актриса сиділа на передньому сидінні автобуса, який зіткнувся з вантажівкою. Від удару Поплавську буквально розірвало на частини, шансів вижити у неї не було.

Пізніше в мережі спливла низка загадкових зловісних збігів пов'язаних із загибеллю Поплавської

Так, напередодні своєї загибелі артистка поділилася віршем про смерть. Пост у Facebook Поплавської з'явився за 12 днів до фатальної аварії.

Артистка опублікувала рядки" Пам'яті пішли " радянського автора-виконавця пісень Юрія Візбора:

Кращі хлопці з хлопців

Раніше всіх йдуть-це дивно.

Що ж, не будемо плакати невпинно,

Мертві нам це не пробачать.

Ми бачили в житті їх не раз –

І святих, і грішних, і втомлених,-

Будемо ж їх пам'ятати невпинно,

Як вони б пам'ятали про нас!

Крім того, журналісти звернули увагу, що на останньому відео, в кадрі якого промайнула Поплавська, вона була одягнена в чорний одяг. Неначе актриса передчувала свою смерть.

Ще один загадковий збіг - 20 жовтня (дата смертельної аварії з "Дизель Шоу) померла перша вчителька Поплавської - за два роки до своєї учениці.

Ім'я загиблої Надії Костянтинівни Поплавська використовувала в комедійній ролі вчительки.

Зазначимо, колеги Маріанни Поплавської з Дизельшоу виготовили пам'ятник, який планують встановити в центрі Житомира - в сквері на перехресті вулиць Лятошинського / Небесної Сотні, передає «Житомир Інфо».

Скульптура являє собою фігуру Марини Поплавської, яка сидить на лаві, і постамент з двох ступенів. Пам'ятник виготовили двоє художників-скульпторів-член Національної Спілки Художників України Віктор Рябов та Богдан Рябов.

Однак близьких Поплавської така ідея шокувала.

Зокрема проти встановлення подібного монумента виступила рідна сестра загиблої Людмила Поплавська.

"Ніхто не прислухається до думки сім'ї та багатьох друзів, які проти встановлення саме такого пам'ятника. Велике прохання. Залиште в спокої душі! Цього не хотіла б Маріанна Францівна. Моя сестра загинула трагічно! Ви б хотіли, щоб турбували душу ваших близьких? А молитися потрібно в храмі. В першу чергу Маріанна Францівна-людина і педагог. А прославила Поплавська місто саме у складі жіночої команди "дівчата з Житомира", - заявила Людмила Поплавська.

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