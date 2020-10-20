Ровно два года назад в ДТП под Киевом погибла Марианна (Марина) Поплавская – актриса известного украинского юмористического проекта "Дизель Шоу"

Все знали женщину как звезду юмористического шоу и бывшую КВНщицу. Однако немалую роль в жизни Поплавской также занимала школа.

Марианна Францевна преподавала украинский язык и литературу практически до самого конца, даже несмотря на загруженный концертами график. Среди воспитанников Поплавской немало учеников, которые сейчас добились своих успехов.

Марианна Поплавская ушла из жизни в возрасте 48 лет.

Жизнь звезды оборвалась внезапно и трагически. 20 октября автобус с участниками шоу столкнулся с грузовиком. В результате ДТП четверо коллег Марины получили различные травмы, а сама она погибла до приезда скорой помощи. По сообщениям СМИ, актриса сидела на переднем сидении автобуса, который столкнулся с грузовиком. От удара Поплавскую буквально разорвало на части, шансов выжить у нее не было.

Позже в Сети всплыла чреда загадочных зловещих совпадений связанных с гибелью Поплавской.

Так, накануне своей гибели артистка поделилась стихом о смерти. Пост в Facebook Поплавской появился за 12 дней до роковой аварии.

Артистка опубликовала строки "Памяти ушедших" советского автора-исполнителя песен Юрия Визбора:

Лучшие ребята из ребят

Раньше всех уходят - это странно.

Что ж, не будем плакать непрестанно,

Мертвые нам это не простят.

Мы видали в жизни их не раз –

И святых, и грешных, и усталых,-

Будем же их помнить неустанно,

Как они бы помнили про нас!

Кроме того, журналисты обратили внимание, что на последнем видео, в кадре которого промелькнула Поплавская, она была одета в черную одежду. Как будто актриса предчувствовала свою смерть.

Еще одно загадочное совпадение - 20 октября (дата смертельной аварии с "Дизель Шоу) умерла первая учительница Поплавской - за два года до своей ученицы.

Имя погибшей Надежды Константиновны Поплавская использовала в комедийной роли учительницы.

Отметим, коллеги Марианны Поплавской из Дизельшоу изготовили памятник, который планируют установить в центре Житомира — в сквере на перекретске улиц Лятошинского и Небесной сотни, передает «Житомир Инфо».

Скульптура представляет собой фигуру Марины Поплавской, которая сидит на скамье, и постамент из двух ступеней. Памятник изготовили двое художников-скульпторов — член Национального союза художников Украины Виктор Рябов и Богдан Рябов.

Однако близких Поплавской такая идея шокировала.

В частности против установления подобного монумента выступила родная сестра погибшей Людмила Поплавская.

«Никто не прислушивается ко мнению семьи и многих друзей, которые против установки именно такого памятника. Большая просьба. Оставьте в покое души! Этого не хотела бы Марианна Францевна. Моя сестра погибла трагически! Вы бы хотели, чтобы тревожили душу Ваших близких? А молиться нужно в храме. В первую очередь Марианна Францевна — Человек и педагог. А прославила Поплавская город именно в составе женской команды «Девчонки из Житомира», – заявила Людмила Поплавская.

Напомним, звезды "Дизель шоу" не могут оправиться от тяжелой утраты, откровенное признание: "Мы прошли через пекло".

Как сообщала Politeka, актеры "Дизель шоу" отметили первый юбилей без любимой Поплавской: «Никогда не забуду».

Также Politeka писала, что звезды «Дизель шоу» показали счастливую Поплавскую: «Марина, мы скучаем...»