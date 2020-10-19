Чиновники з українського уряду попередили громадян про виділення мільярдів на виплату пенсія
Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду, передає Politeka.
Так, сьогодні, 19 жовтня, в ПФУ направили на фінансування виплат жовтня трохи більше двох мільярдів гривень.
Загальний розмір профінансованої пенсій Цього місяця досяг позначки в 30,2 мільярда гривень.
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Крім того, вони розповіли, що виплата українцям пенсійного віку буде проводитися в кожну встановлену дату індивідуально.
Як повідомлялося до цього, новий перерахунок пенсій чекає українців у грудні
Зміняться розміри мінімальної і максимальної пенсії (підвищення складе 57 і 570 грн відповідно), а також незначно підвищать доплати за стаж понад норму, пише «Обозреватель».
Так, з 1 грудня 2020 року мінімальну пенсію піднімуть з 1712 до 1769 грн, а максимальну – з 17 120 до 17 690 грн. Якщо зараз надбавка за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам становить 17,1 грн, то вже через кілька місяців вона збільшиться до 17,6 грн.
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