Скандальна російська актриса Христина Асмус спантеличила шанувальників, заговоривши про розвагу у вільний час

Знімок красуня опублікувала в Instagram, передає Politeka.

"Крім відповідей на ваші запитання, У мене зараз з'явився час багато дивитися ️ ️ Напишите напишіть, будь ласка, список фільмів і серіалів, про які ви б сказали «обов'язково до перегляду»!!☝ 🏻 І художні, і документалки», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Асмус позує в гардеробній, грайливо заглядаючи в кадр. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Неможливо відірватися, така Ти красива", "примарна Краса", - пишуть вони.

Нагадаємо, раніше артистка повідомила про серйозні проблеми зі зв'язками. На своїй сторінці в Instagram актриса поділилася сумною новиною з фанатами – вона знаходиться в лікарні.

Христина розповіла, що втратила голос і зараз перебуває під наглядом медиків: їй проводять ряд лікувальних процедур.

Також Асмус розповідала, що через завантажений графік їй не вдається поспати і п'ять годин. Схоже, незважаючи ні на що зменшувати оберти вона не має наміру.

Нагадаємо, що скандальна Асмус показала, як проводить час після розставання з Харламовим.

Як повідомляла Politeka, Асмус після розлучення з Харламовим зізналася в любові одруженому чоловікові.

Також Politeka писала, що спокуслива Асмус в топі з глибоким декольте показала, чим підкорює чоловіків.