Скандальна російська актриса Христина Асмус спантеличила шанувальників, заговоривши про розвагу у вільний час
Знімок красуня опублікувала в Instagram, передає Politeka.
"Крім відповідей на ваші запитання, У мене зараз з'явився час багато дивитися ️ ️ Напишите напишіть, будь ласка, список фільмів і серіалів, про які ви б сказали «обов'язково до перегляду»!!☝ 🏻 І художні, і документалки», - йдеться в повідомленні.
На опублікованому знімку Асмус позує в гардеробній, грайливо заглядаючи в кадр. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
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"Неможливо відірватися, така Ти красива", "примарна Краса", - пишуть вони.
Нагадаємо, раніше артистка повідомила про серйозні проблеми зі зв'язками. На своїй сторінці в Instagram актриса поділилася сумною новиною з фанатами – вона знаходиться в лікарні.
Христина розповіла, що втратила голос і зараз перебуває під наглядом медиків: їй проводять ряд лікувальних процедур.
Також Асмус розповідала, що через завантажений графік їй не вдається поспати і п'ять годин. Схоже, незважаючи ні на що зменшувати оберти вона не має наміру.
Нагадаємо, що скандальна Асмус показала, як проводить час після розставання з Харламовим.
Як повідомляла Politeka, Асмус після розлучення з Харламовим зізналася в любові одруженому чоловікові.
Також Politeka писала, що спокуслива Асмус в топі з глибоким декольте показала, чим підкорює чоловіків.