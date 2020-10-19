Популярна модель і ангел Victoria's Secret Кендіс Свейнпол показала фігуру в крихітному купальнику

Знімки знаменитість опублікувала в Instagram, передає Politeka.

«На численні прохання ... 🐆 бестселери поповнилися!» - йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Свейнпол позує сидячи, спиною на камеру. Красуня вбралася в крихітний купальник, який максимально підкреслює її бездоганну фігуру.

"Хижа пташка», «абсолютна Краса», «ти неможлива", " обожнюю тебе. Така сильна", "я помер і закінчився", "бездоганний вигляд", "чистий ангел», «ти спустилася до нас з небес», "чертовски хороша, Кендіс", - пишуть її шанувальники.

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На фото красуня здалася в коротких шортиках і білому ТОПі. Зірка доповнила образ смугастою сорочкою, яку приспустила з плечей. Кендіс залишила волосся розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. Дівчина вирішила показати себе на тлі зеленої рослинності.

Фанати, включаючи колегу Жизель Олівейру, поставили понад 100 тисяч лайків і написали "море" компліментів.

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