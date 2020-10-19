Актриса популярного серіалу "Щасливі разом" Наталія Бочкарьова вразила домашніми розвагами в халаті
Як пише Politeka.net, вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" нове фото, на якому розвалилася на дивані в пікантному вбранні. Зірка постала перед шанувальниками в чорному шовковому халаті, який злегка задрався, оголивши її стрункі ніжки. До того ж, Наталя злегка підняла коліно, зробивши вигляд ще більш захоплюючим.
Актриса прилаштувалася в куточку дивана з книгою в руках, за якою можна помітити білий топ. Вільною рукою 40-річна красуня сперлася на бильце і торкнулася розпущеного волосся. Домашній образ Наталії довершив яскраво-червоний педикюр.
"Я помітила, що можу почитати електронну книгу або послухати аудіокнигу. Але ... ніколи не відмовлюся купити новеньку паперову! У красивій палітурці, а ще краще, антикварну! Не буду заводити платівку про те, що Друковані книги і пахнуть особливо, і брати їх в руки приємніше", - поділилася своїми враженнями російська зірка. - "А краще наведу науковий факт. Тексти на папері краще запам'ятовуються, тому що в роботу включається асоціативна пам'ять. Не дарма ми в студентські роки вчили величезні тексти в різних місцях і запам'ятовували їх швидше 😄 а все тому, що матеріал пов'язували з місцем, де вчили".
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Користувачі соціальної мережі присвятили красі знаменитості масу коментарів:
"З такою шикарною жінкою не можна не погодитися. Паперові книги це завжди добре"; "Я книгу то спершу не помітив 😂"; "Приголомшливі ніжки 🔥🔥🔥❤️❤️❤️".
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