Актриса популярного сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева впечатлила домашними развлечениями в халате

Как пишет Politeka.net, она опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" новое фото, на котором развалилась на диване в пикантном наряде. Звезда предстала перед поклонниками в черном шелковом халате, который слегка задрался, обнажив ее стройные ножки. Вдобавок, Наталья слегка приподняла колено, сделав вид еще более захватывающим.

Актриса пристроилась в уголке дивана с книгой в руках, за которой можно заметить белый топ. Свободной рукой 40-летняя красавица облокотилась на быльце и коснулась распущенных волос. Домашний образ Натальи довершил ярко-красный педикюр.

"Я заметила, что могу почитать электронную книгу или послушать аудиокнигу. Но…никогда не откажусь купить новенькую бумажную! В красивом переплете, а еще лучше, антикварную! Не буду заводить пластинку о том, что печатные книги и пахнут особенно, и брать их в руки приятнее", - поделилась своими впечатлениями российская звезда. - "А лучше приведу научный факт. Тексты на бумаге лучше запоминаются, потому что в работу включается ассоциативная память. Не зря мы в студенческие годы учили огромные тексты в разных местах и запоминали их быстрей 😄 А все потому, что материал связывали с местом, где учили".

Пользователи социальной сети посвятили красоте знаменитости массу комментариев:

"С такой шикарной женщиной нельзя не согласиться. Бумажные книги это всегда хорошо"; "Я книгу то сперва не заметил 😂"; "Потрясающие ножки🔥🔥🔥❤️❤️❤️".

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