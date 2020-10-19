Не встиг український боксер-важковаговик Олександр Усик підбадьорити переможеного Василя Ломаченка віршем Пастернака, як з'явилася дуже несподівана реакція
У коментарях під постом Усика в соціальній мережі Фейсбук відомий український волонтер і засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега залишив інший вірш, менш пафосний, та більш красномовний, передає Politeka.net.
У своєму вірші волонтер натякнув на позицію Усика щодо окупованого Криму, і додав, що якщо він не може визначитися в цьому питанні, то і вірші писати зарано.
"Не каждому понять боксеру
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Что надо родину любить,
Не только, когда лупят в морду,
А когда надо рот открыть.
Не побоявшись осужденья
Друзей и ватницы-жены
Назвать врагов без промедленья
Что все-таки они враги", – пише Дейнега.
Завершення вірша не менш гостре:
"А если духу маловато
И поп московский нашептал
То значит, что ты просто вата
И кто-то в голову на*рал".
Раніше ми писали про те, що блогер Сергій Марченко пояснив неоднозначну реакцію українців на програш боксера америкнцу Теофімо Лопесу. За його словами, вся проблема в тому, що Ломаченко ніяк не може визначитися, де його дім.
"Ніби тут, а начебто і в Росії. Там, де його віра, друзі, фанати, контракти. І коли після поразки Василь повертається додому, тут йому раді не всі. Тому що Батьківщина не продається, Василю", – написав він у соцмережі.
Нагадаємо, українці зраділи поразці Ломаченка, Гай назвав причину.
Як повідомляла Politeka, Ломаченко потрапив у гучний скандал через прапор Росії.
Також Politeka писала, що поразку Ломаченка від Лопеса назвали незаслуженою.