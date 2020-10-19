Не встиг український боксер-важковаговик Олександр Усик підбадьорити переможеного Василя Ломаченка віршем Пастернака, як з'явилася дуже несподівана реакція

У коментарях під постом Усика в соціальній мережі Фейсбук відомий український волонтер і засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега залишив інший вірш, менш пафосний, та більш красномовний, передає Politeka.net.

У своєму вірші волонтер натякнув на позицію Усика щодо окупованого Криму, і додав, що якщо він не може визначитися в цьому питанні, то і вірші писати зарано.

"Не каждому понять боксеру

Что надо родину любить,

Не только, когда лупят в морду,

А когда надо рот открыть.

Не побоявшись осужденья

Друзей и ватницы-жены

Назвать врагов без промедленья

Что все-таки они враги", – пише Дейнега.

Завершення вірша не менш гостре:

"А если духу маловато

И поп московский нашептал

То значит, что ты просто вата

И кто-то в голову на*рал".

Раніше ми писали про те, що блогер Сергій Марченко пояснив неоднозначну реакцію українців на програш боксера америкнцу Теофімо Лопесу. За його словами, вся проблема в тому, що Ломаченко ніяк не може визначитися, де його дім.

"Ніби тут, а начебто і в Росії. Там, де його віра, друзі, фанати, контракти. І коли після поразки Василь повертається додому, тут йому раді не всі. Тому що Батьківщина не продається, Василю", – написав він у соцмережі.

Быть знаменитым некрасиво. Не это подымает ввысь. Не надо заводить архива, Над рукописями трястись. Цель творчества -... Gepostet von Александр Усик / Usyk am Sonntag, 18. Oktober 2020

Нагадаємо, українці зраділи поразці Ломаченка, Гай назвав причину.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко потрапив у гучний скандал через прапор Росії.

Також Politeka писала, що поразку Ломаченка від Лопеса назвали незаслуженою.