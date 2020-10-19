54-річна українська актриса Ольга Сумська підкорила публіку натуральною красою і сміливістю
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких мала сміливість не тільки показати себе ненафарбованою, але й відправитися в край, що межує із зоною ООС.
Так, Ольга разом зі своєю трупою вирушила в Авдіївку з виставою "Анна Кареніна". Театрали зупинилися на трасі, щоб сфотографуватися поруч з монументом "Авдіівка - це Україна".
"Авдіївка, нарешті ми у вас з виставою #аннакареніна! Сьогодні, 19 жовтня, аж дві вистави на прохання глядачів! Чекаємо вас о 18.00 та о 20.00, будинок культури! ✋ ❤ ️", - підписала кадри актриса.
Скуйовджена Сумська вразила публіку ніжними рисами обличчя і променистою посмішкою, наблизивши камеру максимально близько:
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"❤️Дуже красиво!!!❤️❤️❤️🙏"
"Оля, удачі вам!👊🏻"
Нагадавши, 54-річна Сумська забула про вік і засвітила пишний бюст в пікантному декольте: «приклад для всіх».
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