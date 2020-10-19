54-річна українська актриса Ольга Сумська підкорила публіку натуральною красою і сміливістю

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких мала сміливість не тільки показати себе ненафарбованою, але й відправитися в край, що межує із зоною ООС.

Так, Ольга разом зі своєю трупою вирушила в Авдіївку з виставою "Анна Кареніна". Театрали зупинилися на трасі, щоб сфотографуватися поруч з монументом "Авдіівка - це Україна".

"Авдіївка, нарешті ми у вас з виставою #аннакареніна! Сьогодні, 19 жовтня, аж дві вистави на прохання глядачів! Чекаємо вас о 18.00 та о 20.00, будинок культури! ✋ ❤ ️", - підписала кадри актриса.

Скуйовджена Сумська вразила публіку ніжними рисами обличчя і променистою посмішкою, наблизивши камеру максимально близько:

"Господи, це поруч з Донецьком.😐 Здається так близько і поруч, але так далеко в результаті 😓 😓 (("

"Оля, ми вас так чекали в Лисичанську, і знову вдруге все переноситься через карантин. Дуже шкода. Чекаємо вас з нетерпінням)" - "Дуже шкода, чотири міста скасували через карантин"

"Ох, ви так поруч з Донецьком 😘 і не можете до нас приїхати 😭"

"Пані Оля, ви як завжди незрівнянні. Дуже мило дивитися на Вас, таку тендітну, і в той же час таку сильну жінку. І ще, пишаюся Вами за те, що ви завжди можете бути сама собою, навіть без макіяжу так чудово виглядати. Ось вона, чиста краса України !!! 🇺🇦💐💐💐❤️"

"❤️Дуже красиво!!!❤️❤️❤️🙏"

"Оля, удачі вам!👊🏻"

Нагадавши, 54-річна Сумська забула про вік і засвітила пишний бюст в пікантному декольте: «приклад для всіх».

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