Український співак чоловік Наді Дорфеєвої Володимир Дантес розповів про велику особисту втрату

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Дантес розповів про свого покійного батька і показав його архівне фото.

Володимир зізнався, що про стосунки з батьком він частіше жартував, тому що так простіше і легше. Його було мало в житті співака, а тому він часто намагався привернути увагу тата різними способами.

"Зазвичай-вивести його з себе, щоб він розлютився і лаявся зі мною», - зізнався артист.

Щоб стати по-справжньому близькими їм знадобився час.

"Я обожнював і пишався татом. Але зв'язок моя з ним з'явилася десь в 16 років. Пам'ятаю на день народження він мені подарував годинник. Для мене це виглядало, як квиток у доросле життя, де ми з батьком кореша і з-за дитячого столу мене пересадили за дорослий», - розповів співак.

А десять років тому сталася трагедія.

"... у мої 22, а його 50 він пішов... Швидко, безболісно... Хоча, здавалося б, людина кожен день о 5 ранку біг на стадіон, був здоровий, як ведмідь, сильний і моложавий, але... нагорі, мабуть, такі теж потрібні", - каже артист.

"10 років я тільки закриваюся жартами про батька і його смерть, так простіше і легше. Але всі ці 10 років ловлю себе на думці, що дуже хочеться з ним поговорити... мені, егоїстові, мало було нашого спілкування... ми ж тільки почали бути корінцями... Будь мені другом ... будь там щасливий", написав Дантес.

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