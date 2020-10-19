Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала стильний образ в чорній сукні з сіточки

Модель тільки набирає популярність в мережі, після того, як почала співпрацювати з модними магазинами одягу. Дівчина не робить відвертих фото і не позує в одній білизні в бікіні, проте, її образи в розкішних сукнях з акцентом на бюст викликають не менш бурхливу реакцію серед шанувальників.

Так як Гюль володіє ефектною зовнішністю-брюнетка з бронзовою шкірою і пишними формами – вона намагається підкреслити красу яскравим макіяжем. Одяг Гюль завжди різна, але з вражаючими декольте. На одному з фото в звичному стилі модель позувала в чорній сукні, зробленим практично з однієї сіточки. Завдяки тонкій тканині вдалося підкреслити бюст Бахарі, скромно сидить на дивані і дивиться в камеру з легкою посмішкою.

Ось як реагують в мережі:

"@gul_bahari Приголомшлива леді 💋; чорний колір дуже гарний, і причина у вашій чарівній красі, яка збільшує красу цього кольору🌹 🌹 🌹; так жарко🔥 🔥❤️❤; богиня, як довго ти в місті?; Упевненість. Ви добре його носите; ти красива і сексуальна; Вау ти супер; Славно! 💓 💓 💓 ; Ви захоплюєте дух🖤; ви такі чудові💕».

Раніше ми також писали, що Бахарі любить підкреслювати груди яскравими декольте, нерідко розшитими каменями, мереживами і доповненими прикрасами. Тому на одному з фото, зробленому на відпочинку, видно, що модель навмисно розстебнула кофтинку тілесного кольору, щоб показати бюст і тим самим підкреслити, що вона явно без ліфчика.

Кадр з пікантною деталлю в образі Гюль не залишив шанувальників байдужими:

"Прекрасний костюм; ти наймиліша, наївна, стильна і елегантна дама; принадність️️; завжди романтична😍; може спокусити будь-кого💖; це обличчя схоже на брехню:/; така красива⭐️️️; очманіла леді;цей погляд ... коли Жасмин зустрічає Аладдіна;)🌹; приголомшливо 💕" »

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