32-річна російська актриса Христина Асмус відверто заговорила про дітей

Про це актриса написала у себе в Instagram, передає Politeka.net. Зірка знаходиться на самоізоляції з китайським вірусом, тому коротає час, відповідаючи на питання фанатів.

"Хотілося б ще дітей? І якщо так, то скільки?",- запитав один з шанувальників.

Асмус зазначила, що це одне з найбільш поширених запитань, тому вона вирішила на нього відповісти.

"Ну що ж, відповідаю)) я народилася в багатодітній родині (у батьків 4 дочки). Так, я б теж хотіла багато дітей. Ну, трьох точно", - зізналася актриса.

Шанувальники не змогли залишити коментарі до сторіз, так як там відсутня така можливість.

Як відомо, Христина нещодавно розлучилася з коміком Гаріком Харламовим, з яким виховує дочку Анастасію. Незважаючи на розлучення, екс-подружжя не упускає можливості пожартувати один над одним.

Так, у тій же рубриці відповідей на запитання Христина зазначила, що "слухала новий альбом" Гаріка. Вона вирішила пожартувати на цю тему, відповідаючи на питання про вокальний талант колишнього чоловіка.

Харламов же періодично посилається на теми, пов'язані з Христиною, у себе в Instagram. Найчастіше об'єктом для жартів стає скандальний фільм "Текст".

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