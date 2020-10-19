Завжди одягнена з голочки Анна Заворотнюк заінтригувала публіку свіжими кадрами, на яких постала напівголою

Як передає Politeka.net, 24-річна дочка хворої на рак актриси Анастасії Заворотнюк опублікувала в "сторіз" в Instagram нові кадри, на яких постала в короткому чорному топі-ліфчику з написом Nike і білих спортивних штанях.

Дівчина, яка не часто балує шанувальників пікантними образами, наприклад, в бікіні, на цей раз продемонструвала щось більш цікаве, ніж хороший смак в одязі.

Так, Анна, з розпущеним волоссям і ідеальним макіяжем, покрутилася перед камерою, щоб глядач міг з усіх ракурсів оцінити її накачаний прес.

"Доброго ранку починається з тренування. Хочете відео з моєю улюбленою вправою на прес?", - йдеться в підписі до фото, і пропонується два варіанти відповіді.

Раніше ми повідомляли, донька Заворотнюк приголомшила атмосферною ретро-фотосесією поруч зі старенькою "Волгою".

Анна позувала в сірому брючному костюмі-трійці в майже невидиму клітинку. Дівчина одягла коротеньку жилетку не на сорочку, а на голе тіло - неозброєним поглядом помітна смужка тіла, особливо, коли вона підняла руки. На ногах у неї були білі кеди, а аксесуарами послужили сонцезахисні окуляри та великі сережки.

"Retro vibe📻 я дуже люблю ретро машини🚙 не просто тому що вони старі, але ж в них стільки гідності й стилю🔥 зрозуміло, що життя йде вперед, з'являються новий дизайн, красиві форми, інша естетика. Але на ретро адже так приємно дивитися і вони приковують нашу увагу🤩", - поділилася сокровенним Анна.

Нагадавши, схудла дочка хворої на рак Заворотнюк збентежила видом в міні-сукні на природі: "у сусіднє село не ходи!".

Як повідомляла Politeka, дочка хворої на рак Заворотнюк продемонструвала витончений бюст в образі з метеликами: «Реально фея».