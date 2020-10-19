Волонтерів з бюлетенями для опитування можна буде впізнати за спеціальними накидками

З'ясувалися деталі оголошеного президентом Володимиром Зеленським всеукраїнського опитування з п'ятьма пунктами, передає LB.ua.

Так, у день місцевих виборів, 25 жовтня, біля виборчої дільниці стоятиме волонтер у білій накидці з написом "5 питань від президента" і проводитиме опитування виборців, що виходять з дільниці.

вибори

При цьому виключена будь-яка агітація, а відповідати респонденти можуть тільки за бажанням. Виборець отримає анкету, яку повинен заповнити і опустити в коробку для опитування. 

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Структура мережі опитування, крім волонтерів, включає обласних і регіональних координаторів.

Нагадаємо, перше з п'яти питань голова держави назвав під час відеозвернення 14 жовтня. Звучить воно так: "Чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах?"

15 жовтня Зеленський назвав друге питання, що стосується створення вільної економічної зони на Донбасі. І 16 жовтня озвучив решту: "Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?"; "Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу?"; "Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?"

Володимир Зеленський

Крім того президент анонсував наступні можливі питання, які можуть бути включені до другого опитування. Вони пов'язані з легалізацією зброї і подвійним громадянством.

Голова держави підкреслив, що такий механізм народовладдя впроваджують вперше в історії країни.

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