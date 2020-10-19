Волонтерів з бюлетенями для опитування можна буде впізнати за спеціальними накидками
З'ясувалися деталі оголошеного президентом Володимиром Зеленським всеукраїнського опитування з п'ятьма пунктами, передає LB.ua.
Так, у день місцевих виборів, 25 жовтня, біля виборчої дільниці стоятиме волонтер у білій накидці з написом "5 питань від президента" і проводитиме опитування виборців, що виходять з дільниці.
При цьому виключена будь-яка агітація, а відповідати респонденти можуть тільки за бажанням. Виборець отримає анкету, яку повинен заповнити і опустити в коробку для опитування.
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Структура мережі опитування, крім волонтерів, включає обласних і регіональних координаторів.
Нагадаємо, перше з п'яти питань голова держави назвав під час відеозвернення 14 жовтня. Звучить воно так: "Чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах?"
15 жовтня Зеленський назвав друге питання, що стосується створення вільної економічної зони на Донбасі. І 16 жовтня озвучив решту: "Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?"; "Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу?"; "Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?"
Крім того президент анонсував наступні можливі питання, які можуть бути включені до другого опитування. Вони пов'язані з легалізацією зброї і подвійним громадянством.
Голова держави підкреслив, що такий механізм народовладдя впроваджують вперше в історії країни.
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