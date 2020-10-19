37-річний телеведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров відкрив завісу над особистим життям

Як відомо, дружиною Комарова є 22-річна модель Олександра Кучеренко, що стала в 2016 році "Міс Україна". Дівчина стоїчно переносить подорожі чоловіка і його постійну відсутність вдома. Однак, карантин у зв'язку з епідемією китайського вірусу перевернув все догори дном: тепер звичною картиною стало розмірене життя в стінах рідної оселі.

В інтерв'ю "КП в Україні" Комаров зізнався, з якою любов'ю за ним доглядає найкрасивіша українка вдома.

"Я присвячував себе кулінарії потихеньку. Звичайно, це Сашина територія: вона дуже любить готувати, і вона реально мене балувала – це єдине підходяще слово, тому що мій звичайний сніданок перетворювався в щось особливе. Навіть вівсянка у виконанні Саші - витвір мистецтва. Вона її обов'язково прикрашає ягідками, вершки викладає у вигляді малюнка... Ну а якщо говорити про обіди і вечері, то Саша взагалі готувала фантастичні страви", - поділився Дмитро.

Також телеведучий розповів про те, що, незважаючи на загальне негативне інфополе через епідемію, вони з молодою дружиною "знаходили можливість подарувати собі якісь радості, робити те, що в інший період життя просто не виходило, на що ніколи не вистачало часу". Наприклад, Дмитро купив проектор і обладнав невеликий кінотеатр, що дозволило їм з Олександрою переглянути улюблені старі фільми.

Раніше ми повідомляли, Кучеренко приголомшила яскравим фото на вулиці, зізнавшись у коханні до всього навколо, крім чоловіка. Якраз про останнє моделі акуратно й вказали в коментарях в Instagram.

"Люблю свою роботу, люблю осінь, люблю Київ... Загалом, суцільна любов навколо)) сонячного всім дня, друзі! Вихідні скоро😉", - підписала знімок Олександра.

"Які ви завжди стильні 👌"; "а - чоловіка!!????)))"; "Мені б хоч трохи такої ж життєрадісності 🌺"; "Янгол в дівчій подобі🙈 🙈 😍", - відреагували користувачі.

Нагадавши, поповнення в родині Комарова, зворушливі знімки щасливої мами: "Моя дівчинка...".