Поразка українського боксера Василя Ломаченка у бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі стала для багатьох уболівальників крижаним душем

У ніч на 18 жовтня в Лас-Вегасі українець програв американцеві Теофімо Лопесу, передає Politeka.net, втративши титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) і WBO (Всесвітньої боксерської організації).

За словами експертів, швидкості українця не вистачило, щоб підібратися до суперника близько і здобути дострокову перемогу, а за очками перемогу одноголосним рішенням судді віддали американцеві.

Після оголошення результату бою соцмережі вибухнули коментарями. Якщо одні писали, що Ломаченко ще відіграється і поверне собі пояси, то інші пригадували йому зйомки в російському фільмі "Здрастуй, брат! Христос воскрес", де він з'явився разом з Олександром Усиком і заявив, що вважає українців, росіян і білорусів єдиним народом.

У свою чергу Усик на своїй сторінці в Інстаграмм підтримав друга віршем Бориса Пастернака Ббути знаменитим негарно". Серед іншого, там є такі слова:

"Быть знаменитым некрасиво.

Не это подымает ввысь.

Не надо заводить архива,

Над рукописями трястись.

Цель творчества - самоотдача,

А не шумиха, не успех.

Позорно, ничего не знача,

Быть притчей на устах у всех".

Боксер натякнув на те, що у Ломаченка є мета важливіша за реакцію на критику суспільства, а також на те, що потрібно "бути живим до кінця".

Думки користувачів про пост Усика розділилися. Знайшлося чимало тих, хто пригадав Ломаченку дружбу з Росією, написали громадян РФ, які стверджують, що Росія вболіває за Лому. Були й чимало співгромадян, які підтримали боксера.

"Все одно найкращий 🔥 💪а судді ла.но!", "Усик ти молодець 👏 Росія вболіває за Вас з Ломою!!!", "Саня, крутять. Росія з Вами. Лома ще всього доб'ється", "Вася, ти найкращий! Вся Росія тебе підтримує!💪 💙", "Топимо за вас 💪не важливо, з перемогою або з поразкою, ви гордість України", "Шок😱 тому запам'ятайте, краще готуватися до бою, ніж зніматися в російських пропагандистських передачах про "єдиний народ" ... 😉 P. S. навіть московська церква не допомогла🙂 Паша Мерседес погано благословляє😁", "так буває коли втрачаєш абсолютну підтримку власного народу через проросійську позицію!",- пишуть у коментарях.

Нагадаємо, названо суперника Ломаченка після перемоги над Лопесом.

Як повідомляла Politeka, батько Лопеса зробив цинічну заяву про Ломаченка.

Також Politeka писала, що знайшовся боксер, який поб'є Ломаченка.