Український уряд наступного року має намір переглядати пенсію кілька разів, це відбудеться вже скоро

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

Так, перше підвищення буде вже першого січня. У зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 5000 до 6000, пенсія збільшиться з 2100 до 2400 гривень. Це стосуватиметься пенсіонерів віком від 65 років, у яких стаж роботи 30 років (для жінок) і 35 років (для чоловіків).

У березні наступного року буде проведена індексація виплат, що передбачає підвищення виплат на 11%.

У квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Враховуватися буде розмір офіційної зарплати й стаж роботи.

У липні, після підвищення "мінімалки" до 6500 грн, розмір пенсійних виплат піднімуть з 2400 до 2600 гривень.

Крім того, в липні буде введена доплата в розмірі 400 грн для пенсіонерів, яким понад 75 років. Для цих громадян буде встановлена мінімальна пенсія в розмірі 2500 грн.

Пенсіонери, яким більше 80-и, отримуватимуть доплату в розмірі 500 грн. Самотні пенсіонери отримуватимуть мінімальну пенсію в розмірі 3342 грн.

А в грудні наступного року буде підвищена мінімальна пенсія для всіх пенсіонерів: з 1854 грн до 1934 грн. Також будуть збільшені надбавки за наднормативний стаж, надбавки учасникам та інвалідам війни, а також постраждалим від Чорнобильської аварії.

Нагадаємо про перерахунок пенсій і доплат, хто отримає більше грошей.

Як повідомляла Politeka, витрати на пенсії різко зростуть у 2021 році, в Кабміні озвучили цифри.

Також Politeka писала про підвищення пенсій через кілька місяців: звідки візьмуть гроші й кому з українців виплатять більше за інших.