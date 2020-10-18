Фотограф Соня Плакидюк, відома своїм суддівством по шоу "Супер топ-модель по-українськи" показалася в образі блондинки з декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Як довго я не могла почати його писати!😱 Пройшло рівно 13 місяців, а я пам'ятаю цю середу як вчора: йшов дощ, я в чорному Худі й темних окулярах аки підпільний Інкасатор з пачкою сухих серветок (так велів мені лікар по телефону) заходжу в Британський Офтольмологический Центр в Києві, де проведу найближчі 5,5 години», - йдеться в повідомленні.

Плакидюк зізналася, що йшла на корекцію зору «як на війну».

«Я спеціально попросила нікого зі мною не їхати — йшла, як на війну😂 стільки я наслухалася відмов» не ризикувати», стільки начиталася найбільш суперечливих відгуків і так довго вибирала час для можливості відновлення, що настрій був один: або пан, або пропавши", - йдеться в тексті повідомлення.

Звернемо увагу, що на знімках Плакидюк позує в чорному вбранні з декольте, ефектно оголивши розкішні форми. При цьому волосся знаменитості пофарбовані в білосніжний колір.

Шанувальники високо оцінили перевтілення кумира:

"Цей образ...",- пишуть вони.

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