Фотограф Соня Плакидюк, известная своим судейством по шоу «Супер топ-модель по-украински» показалась в образе блондинки с декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Как долго я не могла начать его писать!😱 Прошло ровно 13 месяцев, а я помню эту среду как вчера: шел дождь, я в черном худи и темных очках аки подпольный инкассатор с пачкой сухих салфеток (так велел мне врач по телефону) захожу в Британский Офтольмологический Центр в Киеве, где проведу ближайшие 5,5 часа», - говорится в сообщении.

Плакидюк призналась, что шла на коррекцию зрения «как на войну».

«Я специально попросила никого со мной не ехать — шла, как на войну😂 Столько я наслушалась отговоров «не рисковать», столько начиталась самых противоречивых отзывов и так долго выбирала время для возможности восстановления, что настрой был один: або пан, або пропав», - говорится в тексте сообщения.

Обратим внимание, что на снимках Плакидюк позирует в черном наряде с декольте, эффектно оголив роскошные формы. При этом волосы знаменитости покрашены в белоснежный цвет.

Поклонники высоко оценили перевоплощение кумира:

"Этот образ...", - пишут они.

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