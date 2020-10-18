Українська модель Альона Омович, яку порівнюють з американською інста-дівою Кім Кардаш'ян, показала фігуру в пікантному знімку
Його красуня викинула у себе в Instagram, передає Politeka.
"Цензура", - коротко йдеться на знімку.
Звернемо увагу, що на фотографії Омович позує в одному топі тілесного кольору. Його модель вирішила ефектно відтягнути, оголивши пружні форми. Зайве красуні довелося замальовувати самостійно.
Особливої пікантності знімку надав ракурс: красуня фотографувала себе нібито зверху.
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При цьому шанувальники Омович були позбавлені можливості висловити слова захоплення, адже фотографію знаменитість викинула в Сторіс.
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На фото Омович позувала в трусиках і все. Модель стала на підвіконня і спокусливо вигнулася, а руками стиснула пишний бюст. Можна тільки уявити, що бачать сусіди дівчини, вікна яких виходять на квартиру зірки.
Волосся в Олени були розпущеними, а здалася модель у ванній кімнаті. Можна на кадрі помітити не тільки пишний бюст зірки, але і точену фігуру.
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