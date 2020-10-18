Посилення карантину в деяких регіонах України призвело до закриття продажу квитків на потяги
Причиною стало погіршення ситуації з поширенням китайського вірусу. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", передає Politeka.net.
Зокрема, з 00:01 19 жовтня буде закрито продаж квитків із залізничних станцій Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів, Тернопіль, Хмельницький, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т. Шевченка.
Повідомляється, що через ці станції поїзди будуть слідувати без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися в звичайному порядку.
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В Укрзалізниці зазначили, що у разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда і не пізніше 1 години після його відправлення зі станції, зазначеної в проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному обсязі пунктами продажу або через електронні канали зв'язку в "особистому кабінеті користувача".
Зазначимо, станом на 9 годину 18 жовтня в Україні зафіксовано 298 872 лабораторно підтверджених випадків захворювання, з них 5607 летальних, 125377 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 5231 новий випадок.
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