Ужесточение карантина в некоторых регионах Украины привело к закрытию продажи билетов на поезда
Причиной стало ухудшение ситуации с распространением китайского вируса. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает Politeka.net.
В частности, с 00:01 19 октября будет закрыта продажа билетов из железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко.
Сообщается, что через эти станции поезда будут следовать без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в обычном порядке.
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В Укрзализныци отметили, что в случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1 часа после его отправления со станции, указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы проводится в полном объеме пунктами продажи или через электронные каналы связи в " личном кабинете пользователя".
Отметим, по состоянию на 9 часов 18 октября в Украине зафиксировано 298 872 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, из них 5607 летальных, 125377 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 5231 новый случай.
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