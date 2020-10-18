Відома модель Кайлі Дженнер показала розкішний образ в стилі ляльки Барбі

З досить раннього віку дівчина отримала популярність завдяки сімейному реаліті-шоу»Світське життя сімейства Кардашьян". З того самого моменту модель почала стрімко змінюватися - робити пластику, нарощувати волосся, збільшувати губи і багато іншого.

Тепер Кайлі не боїться експериментів, як видно на одному з останніх фото дівчини, вона вирішила приміряти в черговий раз образ звабливої блондинки, яка не соромиться спокусити шанувальників завдяки пікантному вигляду. У білому ТОПі на тонких лямках і з глибоким декольте Дженнер виглядала більш ніж спокусливо.

А біляві локони знаменитості надали її обличчю лялькового образу, до того ж, вони вигідно підкреслили бронзовий відтінок шкіри Кайлі. До слова, не так давно сама Дженнер заявила, що кращий спосіб наситити шкіру — це використання зволожуючого крему, щоб шкіра залишалася зволоженою і потрібно робити доглядові маніпуляції завжди, незалежно від втоми.

"Незалежно від того, наскільки ви втомилися; або чи носите ви макіяж, ви повинні очистити ваше обличчя належним чином, перш ніж лягти спати. Так як різні забруднення, яким ваша шкіра піддається весь день, можуть все ще залишатися на її поверхні. І я не думаю, що ви хочете спати в одному ліжку з цими бактеріями», - підкреслювала одного разу дівчина, кажучи про зволоження.

Раніше Кайлі поділилася кадрами в новому образі, після чого ролики і знімки розлетілися по мережі Instagram. На фан-акаунтах ролик, в якому зірка поправляє бюст перед епічною появою, зібрав безліч переглядів, тому його продовжують скрізь публікувати.

Так, дівчина позувала в персиковій сукні від Versace, яка повністю розшита камінням і ідеально обтягує її тіло. Образ Дженнер завершують вишукані прикраси, манікюр в тон поряд, макіяж з виразними очима і чуттєвими губами.

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На кадрах Кайлі позує в квітковому купальнику, який ледве вмістив пишний бюст красуні. Модель спокусливо вигнулася а волосся залишила розпущеним. Дженнер здалася на ліжку, закривши очі від задоволення. Фото вийшло ефектним і спокусливим, адже Кайлі намагалася максимально привернути увагу.

"Красивий потужний лук, я тебе люблю ❤️", "чудово", " Гарячий капітан сіла на рейс✈️", " тааак мило! сподіваюся, тобі сподобається твоя поїздка 🔥", " Візьми мене з собою😭 🤣", "як мені подобаються троянди, які не в'януть", "гаряча бомба в літаку".

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