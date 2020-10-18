У Міністерстві освіти прийняли рішення скасувати ключовий іспит, який складали випускники шкіл

Про це повідомили в прес-службі Міносвіти, передає Главком.

Зазначається, що комплексне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури, яке довгий час було обов'язковим для здачі, тепер буде скасовано. З 2021 року випускники зможуть самостійно обирати, який іспит їм складати: ЗНО тільки з української мови або комплексний іспит з української мови та літератури.

Як стало відомо, комплексний іспит складатимуть ті діти, які вступатимуть на спеціальності гуманітарного та соціального спрямування. Ті, хто обере інші спеціальності, зможуть здавати лише українську мову. Ця пропозиція була зафіксована в проекті умов прийому до ВНЗ на 2021 рік.

В Українському центрі оцінювання якості освіти зазначають, що тест з української міститиме питання, які передбачають знання української літератури.

Додамо, що не всім сподобалася ініціатива відомства. Ряд народних депутатів звернулися до міністра освіти Сергія Шкарлета із закликом не скасовувати комплексне тестування.

Раніше в УЦОЯО заявили, що в 2021 році ЗНО з української мови матиме нові завдання. Тест складатиметься всього з 40 завдань, включаючи завдання закритих форм і завдання з надання розгорнутої відповіді.

Нагадаємо, що у школі Одеси вчитель влаштувала булінг дівчинки за українську мову.

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