Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе в незвичайному образі

На фото Квітко позувала в кольорових штанях і сірому топі. Красуня доповнила образ стильними окулярами, а позувала на передньому сидінні автомобіля BMW. Фото вийшло ефектним і спокусливим, адже Настя не соромилася показати пишний бюст, який прямо випирав з вбрання. Про це пише Politeka.net з посиланням на станичку знаменитості.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Люблю"," Прекрасна"," прекрасна принцеса"," Я хочу покататися вдень"," вона ти дуже красива"," я голодний тобою, дорога"," ідеальна жінка моя улюблена"," Вау, дуже круто"," я люблю тебе моя дорога"," хто був за кермом, щоб ти могла пестити мене руками","Королева, вау, вирішено".

Раніше ми повідомляли, що знаменита російська модель Анастасія Квітко вразила розмірами бюста.

Так, на спекотному фото в купальнику з трендовим леопардовим принтом цього року Квітко показала всю розкіш своїх форм.

З шостим розміром бюста навіть скромний наряд може виявитися відвертим, а в даному бікіні з відкритим дизайном дівчина виглядала дуже пікантно.

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