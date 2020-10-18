26-річна українська модель Інна Горячковська, відома 15-м розміром грудей, розбурхала соковитим виглядом в розкішній сукні

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в блискучій довгій сукні сріблястого кольору з шалено відвертим декольте. Інна ледь не впустила пишний бюст з глибокого вирізу, злегка нахилившись вперед.

Яскрава блондинка кокетливо відвела голову в сторону, кинувши в камеру грайливий погляд. У підписі Горячковська подякувала магазину за наданий наряд.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти:

"Казкова💜💜💙"

"який захват! 🔥🔥🔥😍"

"ти така красива"

"Світловолосе Сонце на вершині зоряної Хмари:)"

"Твоє тіло таке красиве і чудове, дорога"

"😮Ух ти, це здорово🌹»

"Ех, притиснутися б до цих грудей"

Раніше ми повідомляли, Горячковська не на жарт розбурхала любителів пишнотілих дам, з'явившись в "леопарді" в одному з салонів одягу. Виставивши неосяжну гідність, Інна хижо подивилася в сторону.

"Краса є у всьому, але не всім дано це бачити", - підписала вона свій знімок.

"Це точно. У тебе шикарні очі і посмішка", "виглядаєш чудово, красуня", "най", "розкішна жінка", "гаряче", - відреагували шанувальники.

Крім того, ми розповідали, як модель спокусила несподіваним ракурсом на одному з фото, опублікованих в "сторіз" в Instagram. Дівчина лежала на животі, здавивши пишний бюст і довівши фанатів до межі. Задоволена Інна обдарувала глядачів чарівною посмішкою.

Нагадавши, Українка з 15-м розміром ледве втримала свою нереальну красу в тісному мереживі:"погана дівчинка".

Як повідомляла Politeka, Українка з 15-м розміром бюста показала розкіш у величезному декольте:"чудова кішечка".

Також Politeka писала, що Українка з 15-м розміром бюста стиснула розкіш заради чарівного ракурсу:"великокаліберні гармати".