Температура повітря по всій країні продовжить знижуватися і стовпчики термометрів опустяться до +9+13 градусів. Тільки на південному сході повітря прогріється до +13+17 градусів.

Синоптик також прогнозує заморозки в нічний час доби і рекомендує бути уважнішими на дорогах, оскільки видимість погіршитися через туман.



Попри бездощову погоду, жителям столиці України доведеться померзнути: