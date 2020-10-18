В Україну прийдуть перші осінні холоди

Як передає Politeka.net, прогноз на понеділок, 19 жовтня, дала синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, невеликі дощі 19-го жовтня можуть спостерігатися вздовж смуги від західних областей через Черкащину, Полтавщину до Сумщини і зачепить трохи Харківщину, а вітер буде дути з північного заходу.
 
Температура повітря по всій країні продовжить знижуватися і стовпчики термометрів опустяться до +9+13 градусів. Тільки на південному сході повітря прогріється до +13+17 градусів.

Синоптик також прогнозує заморозки в нічний час доби і рекомендує бути уважнішими на дорогах, оскільки видимість погіршитися через туман.

Попри бездощову погоду, жителям столиці України доведеться померзнути:
 
"У Києві понеділок буде сухим, навіть сонячним, але холодним, вночі +3+6 градусів, вдень +9, +10 градусів", - повідомила синоптик і підкреслила, що потеплішає там лише до четверга.

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