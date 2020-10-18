Актриса і модель Емілі Ратаковски обрадувала шанувальників спокусливим знімком
Як повідомляє Politeka.net, всесвітньо відома модель не соромиться виставляти на публіку свої форми в білизні. Часом вона взагалі постає перед громадськістю без одягу. Її офіційна сторінка в Instagrаm наповнена знімками в пікантних нарядах.
Чергові кадри з'явилися на фан-сторінці моделі і просто звів з розуму її шанувальників. На одному з опублікованих фото було видовище, яке зачаровує: Емілі здивувала не тільки неймовірною фігурою, але і натуральною красою.
Наряд Ратаковскі хоч і був досить суворий, але дозволив розглянути її пружні місця.
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Другий кадр дав можливо оцінити її зону декольте.
Раніше ми повідомляли, що Ратаковскі похвалилася знімком, на якому постала в екстремально маленькому купальнику.
Апетитні груди зірки буквально вивалювалися з маленьких клаптиків тканини. Модель цього абсолютно не соромилася. Навпаки, вона із задоволенням позувала на камеру, показуючи свій плоский животик, округлі стегна і соковиті груди.
Нагадаємо, що Ратаковскі без сорому і білизни задерла сорочку, показавши красу: "Верховний ангел".
Як повідомляла Politeka, Ратаковскі посвітила пружними "черешеньками", залишившись без ліфчика: "дивіться в очі!".
Також Politeka писала, що Ратаковскі показала, як веселиться без білизни в ліжку: "відкинулася назад і...".