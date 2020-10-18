Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, показала новий пляжний образ

Кім прославилася після того, як почала публікувати фото в соціальній мережі Instagram. Тепер фото дівчини активно обговорюють і часто копіюють її стиль. Молода модель тільки починає зніматися для глянцевих журналів, а також співпрацювати з магазинами одягу.

Зараз Лі найчастіше радує шанувальників домашніми селфі без постановки. Позуючи в чорному бікіні і з милою синьою панамкою, дівчина виглядала дуже просто і привабливо одночасно. Як можна помітити, Кім Лі має гарну фігуру, ефектну зовнішність і через схожість з сестрами Кардашьян стає вельми обговорюваною в мережі.

Ось що писали під її фото:

"Красива дитинко; модель просто лапочка❤️❤️; @kimlee поцілунки для кого? Будь ласка, дай це мені; Мила маленька, чому це так смачно; @kimlee немає слів, щоб пояснити твою красу😘; ти така шикарна, @kimlee😍; Люблю тебе всім серцем, Кім💖 💖 😘; образ поганої дівчинки; наймиліша дівчина; вогонь 🔥 🦍 @kimlee; Ти виглядаєш так, ніби ти хочеш зацілувати всіх; блін, виглядаєш приголомшливо, мамі @kimlee 😍».

Раніше ми писали, що молода дівчина все ще набирає популярність в соціальній мережі Instagram, тому для залучення уваги вона постійно публікує нові яскраві фото на своїй сторінці. Кім бере участь у рекламних фотосесіях для відомих брендів одягу, а також нещодавно почала брати участь у зйомках для глянцевих журналів.

Ефектна брюнетка привертає увагу стрункою фігурою, яскравою зовнішністю і своєрідним стилем. Наприклад, на простому особистому Селфі вона позувала в стильній сукні сірого кольору з блискучої тканини і підкорила всіх виглядом завдяки лише декольте з глибоким вирізом за лінію бюста.

"Будьте обережні, коли граєте своїми картами, коли у вас в руці королева ♥ ️ ♠ ️ ♥ ️ ♠ ️», - кокетливо написала під фото Кім Лі.

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