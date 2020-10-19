Відома модель Кассандра Сьєнега з "Playboy" показала себе в незвичайному образі на радість фанатів

На фото красуня позувала в топі, картатій червоній спідниці, панчохах і білих трусиках. Модель доповнила образ окулярами і яскравим макіяжем, позуючи на стільці. Кассандра відкрила рот, роблячи фото максимально жарким. Спідницю зірка задерла, а топ зав'язала на грудях. На другому кадрі модель вже розгорнулася п'ятою точкою до камери, демонструючи ідеальні сідниці і червоні туфлі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вона гаряча для вчителя", - підписала зірка публікацію.

Фанати поставили понад шість тисяч лайків і написали коментарі:

"Я тільки що зняв сьогодні примірку костюма на Хеллоуїн не можу дочекатися, щоб подивитися твою улюблену. Ти приголомшливо виглядаєш", "дитинко", "гаряча лиходійка", "Моя улюблена спокуслива учениця«,""... Щоб бути незамінним, потрібно завжди відрізнятися ..."(Коко Шанель)".

Ми писали, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) розбурхує свідомості шанувальників найспекотнішими образами.

Модель одягла крихітне жовте бікіні, яке навряд чи прикривало потаємні частини грудей своїми найтоншими смужками.

Сьенега рухалася так, що її пишний бюст стискався і виглядав ще спокусливіше.

Нагадавши, Кассандра Сьенега з "Playboy" заворожила значними розмірами в крихітному бікіні

Також Politeka повідомляла, що Кассандра Сьєнега з "Playboy" в червоній білизні без жодного сорому розсунула ніжки

А ще Politeka писала, що зірка Playboy Кассандра Сьенега застигла в розпусній позі, засвітивши самий сік



