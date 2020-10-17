Популярна співачка і екс-солістка "ВІА Гри" Світлана Лобода приміряла сміливий образ для нічної прогулянки в саду

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала в соціальній мережі "Instagram" серію фото, на яких побешкетувала на траві і серед кущів. Співачка постала перед шанувальниками в картатому червоному піджаку, чорних легінсах, шийній хустці і туфлях зі шпильками. Але найголовнішою родзинкою вбрання став прозорий топ в тон піджаку, крізь який добре видно чорний бюстгальтер. До того ж, Світлана зробила собі елегантну зачіску, завивши локони.

На знімках виконавиця позує на брукованій доріжці і на тлі буйної рослинності. Для одного з кадрів Лобода сіла прямо на траву і втупилася в об'єктив з поглядом цікавої хижачки, особливого колориту йому надав чорно-білий формат.

"Напередодні👼❤️", - загадково підписала фото Світлана.

Користувачі соцмережі прийшли в захват від такого сміливого образу зірки і залишили багато відгуків:

"Мені одній на цій фотці на Іру Білик схожа?"; "Зачіска-відвал всього😻"; " яка ви нереальна😍 💔"; " розрив сердечка💔"; " Боже мій, як Вам йде 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 нереальна красоточка, Світлана Сергіївна!!!🙃 😘 "; "Солодка🍭"; "Така принцеса"; "Кучерява Сью"; "яка незвичайна"; "Ну все, я знову закохалася❤️"; "Богиня"; "яка красива з цією зачіскою😍♥️♥️♥️"; "боже, ви Така 💔 я прямо таки заново закохалася, зізнаюся! можна, будь ласка, таких чудових фотокарток побільше"; " Світочка❤️, ти огоонь🔥 😘, така гарненька, прямо красооточка👍 🔥 👍, зачіска шикарна! Обожааю❤️❤️❤️"; "Ось це Мерилін Монро❤️😍".

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