Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода обратилась к подписчикам из больничной палаты, куда попала после концертов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Сегодня у меня своеобразный день. После активной работы, у меня начал болеть копчик, и я приехала в больницу для того, чтобы его обследовать на МРТ. МРТ я боюсь, потому что это замкнутое пространство. Поэтому хочу сказать, что боткинская больница – такая, в которой мне максимально комфортно», - отметила она.

Обратим внимание, что сами кадры Лобода подписала так: «каблуки, танцы, интенсивные нагрузки, перегруз».

Чуть позже, спустя несколько часов, Лобода показала еще одни кадры из больницы. В них она поспешила успокоить разволновавшихся фанатов.

«Так, мои хорошие, все хорошо, сегодня уже буду прыгать», - подчеркнула она.

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Так, Светлана наконец удовлетворила любопытство много численной армии своих поклонников, многие из которых считают, что отец ребенка – солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Поклонники восторженно восприняли новый снимок, оставив множество комментариев. Некоторые из них обеспокоены тем, что на ногах Тильды видны синяки.

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