Популярная певица и экс-солистка "ВИА Гры" Светлана Лобода примерила смелый образ для ночной прогулки в саду

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала в социальной сети "Инстаграм" серию фото, на которых пошалила на траве и среди кустов. Певица предстала перед поклонниками в клетчатом красном пиджаке, черных легинсах, шейном платке и туфлях со шпильками. Но самой главной изюминкой наряда стал прозрачный топ в тон пиджаку, сквозь который хорошо виден черный бюстгальтер. Вдобавок, Светлана сделала себе элегантную прическу, завив локоны.

На снимках исполнительница позирует на мощеной дорожке и на фоне буйной растительности. Для одного из кадров Лобода уселась прямо на траву и уставилась в объектив со взглядом любопытной хищницы, особого колорита ему придал черно-белый формат.

"Накануне👼❤️", - загадочно подписала фото Светлана.

Пользователи соцсети пришли в восторг от столь смелого образа звезды и оставили много отзывов:

"Мне одной на этой фотке на Иру Билык похожа?"; "Прическа - отвал всего😻"; "Какая вы нереальная 😍💔"; "Разрыв сердечка💔"; "Боже мой, как Вам идёт😍😍😍😍😍😍😍 нереальная красоточка, Светлана Сергеевна!!!🙃😘"; "Сладкая 🍭"; "Такая принцесса"; "Кудряшка Сью"; "Какая необычная"; "Ну все, я опять влюбилась ❤️"; "Богиня"; "Какая красивая с этой причёской😍♥️♥️♥️"; "боже, вы такая 💔 я прямо таки заново влюбилась, признаюсь! можно, пожалуйста, таких чудесных фотокарточек побольше"; "Светочка❤️, ты огоонь🔥😘, такая хорошенькая, прямо красооточка👍🔥👍, причёска шикарная! Обожааю❤️❤️❤️"; "Вот это Мерилин Монро❤️😍".

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