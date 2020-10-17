Американська фітнес-модель Соммер Рей показала бюст, відчинивши картату сорочку

Спортсменка прославилася завдяки наполегливим тренуванням, результати яких викладала в соціальній мережі Instagram. Дівчина почала займатися спортом з шістнадцяти років, наслідуючи приклад батьків-бодібілдерів. Вона намагалася завжди підкреслювати в роликах інформацію для початківців фітнес-красунь і відзначати назви вправ, які допомогли їй підкачати тіло.

Тепер дівчина просуває власну колекцію одягу і підкреслює, що не соромиться своїх форм. Справа в тому, що Соммер помітно підкачала сідниці, проте її бюст фактично нульового розміру завжди піддавали критиці в Instagram. Соммер вважає, що їй нічого соромитися і на доказ цього розкрила сорочку і показала форми без білизни.

Фото вийшло провокативним і викликало бурю з коментарів в мережі:

"Візьми сорочку; просто красиво; Соммер ви зустрічаєтеся з Джарвісом; ти ідеальна💪 😘❤️; вони точно не жирні; Просто натягніть сорочку трохи, щоб не надіти її😂; красива мем 😇; У тебе дуже щасливий фотограф; хто саме сказав, що вони плоскі; так, без сорочки; і я закоханий в твої брови. 🥰 ; Дай мені трохи твого торта😋 🎂 🎂 🍰; хіба це не та картинка, що у Джарвіса в якості екрану блокування?».

Ми також писали, щоб не повторювати свої образи, Соммер навіть випустила власну колекцію спортивного одягу і купальників. Тепер дівчина показує себе на прогулянках в трендовому одязі з незмінним акцентом на її сідниці. І цей раз не був винятком.

Рей одягла тонкий шкіряний ліфчик, незвичайні бікіні з шаховим принтом і приспустила з плечей червону вітровку. Фото, як і очікувалося, викликало бурю з коментарів в мережі:

"Чудова дівчинка обожнює грати в шахи на цих трусиках, дуже красиво все, дитинко xoxoxoxo 💋; ви виглядаєте так, ніби тільки що вискочили з екрану завантаження GTA V; вона носить їх шашки для видобутку; Une bombe! 🔥 ; Хороший підпис « " Мат " 👍 🤣 просто сказати; коли ти виграєш гонку; особливий вид іноземної краси 😍».

Нагадавши, фітнес-модель Соммер Рей випустила на свободу "крихт" у леопардовій білизні

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Соммер Рей показала засмагле тіло, вивалявшись в піску

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Соммер Рей засліпила своїми принадами в" кислотному " бікіні