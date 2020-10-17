Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала бюст, распахнув клетчатую рубашку

Спортсменка прославилась благодаря упорным тренировкам, результаты которых выкладывала в социальной сети Инстаграм. Девушка начала заниматься спортом с шестнадцати лет, следуя примеру родителей-бодибилдеров. Она старалась всегда подчеркивать в роликах информацию для начинающих фитнес-красоток и отмечать названия упражнений, которые помогли ей подкачать тело.

Теперь девушка продвигает собственную коллекцию одежды и подчеркивает, что не стесняется своих форм. Дело в том, что Соммер заметно подкачала ягодицы, однако ее бюст фактически нулевого размера всегда подвергали критике в Инстаграм. Соммер считает, что ей нечего стыдиться и в доказательство этого распахнула рубашку и показала формы без белья.

Фото вышло провокативным и вызвало бурю из комментариев в сети:

«Возьми рубашку; Просто красиво; Соммер вы встречаетесь с Джарвисом; ты идеальна 💪😘❤️; Они точно не жирные; Просто натяните рубашку чуть-чуть, чтобы не надеть ее 😂; Красивая мэм 😇; У тебя очень удачливый фотограф; Кто именно сказал, что они плоские; да, без рубашки; И я влюблен в твои брови. 🥰; Дай мне немного твоего торта 😋🎂🎂🍰; Разве это не та картинка, что у Джарвиса в качестве экрана блокировки?».

Мы также писали, чтобы не повторять свои образы, Соммер даже выпустила собственную коллекцию спортивной одежды и купальников. Теперь девушка показывает себя на прогулках в трендовой одежде с неизменным акцентом на ее ягодицы. И этот раз не был исключением.

Рей надела тонкий кожаный лифчик, необычные бикини с шахматным принтом и приспустила с плеч красную ветровку. Фото, как и ожидалось, вызвало бурю из комментариев в сети:

«Великолепная малышка обожает играть в шахматы на этих трусиках, очень красиво все, детка xoxoxoxo 💋; Вы выглядите так, как будто только что выскочили из экрана загрузки GTA V; Она носит их шашки для добычи; Une bombe! 🔥; Хорошая подпись - «Мат» 👍🤣 просто сказать; Когда ты выиграешь гонку; Особый вид иностранной красоты 😍».

Напомним, фитнес-модель Соммер Рэй выпустила на свободу "крошек" в леопардовом белье

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Соммер Рей показала загорелое тело, извалявшись в песке

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Соммер Рэй ослепила своими прелестями в "кислотном" бикини