"Міс Україна 2016" Олександра Кучеренко, дружина ведучого "Світ навиворіт" Дмитра Комарова знову підтвердила звання однієї з найстильніших красунь країни

У своєму сторіз дівчина поділилася кількома знімками, які показують бездоганний смак телеведучої і моделі, передає Politeka.net.

На першому фото вона позує поруч з ведучою програми "Світське життя" Катею Осадчою. На Олександрі – чорний жакет і прозора чорна сукня. Жакет з глибоким декольте закриває п'яту точку зірки, але дозволяє роздивитися довгі і стрункі ноги красуні. Образ Кучеренко доповнила яскраво-рожевими туфлями-човниками на підборах.

На другому знімку дівчина позує в примірочній, вибираючи наряд для того, щоб осінь була не такою сірою.

На обох знімках на ній – спідниці-футляри зі зміїним принтом. Першу, оливкового кольору, вона доповнила напівпрозорою кофтиною в тон, під якою видніється спідня білизна. На другому фото спідниця темно-рожевого кольору доповнена білим джемпером, який оголює плече.

Під кожен з ансамблів зірка вибрала різне взуття, яке підходить за кольором.

Що думають з приводу образів шанувальники, невідомо, оскільки в сторіз немає коментарів. Але, як правило, фоловери завжди дуже схвально відгукуються про те, як виглядає і одягається молода красуня-дружина Дмитра Комарова.

Раніше ми повідомляли, що Кучеренко вразила елегантним образом в брючному костюмі. З-під піджака дівчини проглядав мереживний топ, що став "родзинкою" вбрання.

У підписі вона розповіла, куди зібралася в такому"пікантно" -діловому стилі. А саме, на Всеукраїнську бізнес-премію, де мала намір презентувати свій проект "Корпоративне наставництво", що передбачає допомогу підліткам, які випускаються з інтернатів.

Нагадаємо, поповнення в родині Комарова, зворушливі знімки щасливої мами: "Моя дівчинка...".

Як повідомляла Politeka, Комаров зі "Світ навиворіт" з красунею-дружиною підкорили милим перетворенням.

Також Politeka писала, що красуню-дружину Комарова застукали на зустрічі з іншим, є привід ревнувати.