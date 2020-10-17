На останніх знімках Олена практично приховала всі свої принади

Київська модель Олена Омович показала своїм шанувальникам цілу галерею образів для прогулянки осінніми вулицями

На сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина опублікувала серію знімків з шоу-руму, на яких постала одягненою з ніг до голови, сховавши тендітну фігуру за об'ємними костюмами і грубими черевиками, передає Politeka.net.

Так, мабуть, сама "найроздягненіша" фотографія – перша, на якій Омович робить селфі у великому дзеркалі. На ній – напівпрозорий чорний топ з довгим рукавом, що оголює плечі і живіт, джинси та масивні черевики. Дівчина присіла, розставивши ноги і демонструючи осину талію і пишну п'яту точку.

На іншому фото вона постала в рожевому костюмі з капюшоном і біло-рожевих кросівках. Пізніше вона доповнила цей образ сумочкою крос-боді теж рожевого кольору.

Третій образ – вбрання у стилі total black. На дівчині – чорний костюм спортивного типу, масивні високі черевики, в руках – чорний рюкзак.

Найбільше користувачам сподобалося фото, на якому красуня позує в рожевому костюмі, сидячи на підлозі перед дзеркалом.

Раніше ми писали про те, що в одному з останніх сторіз Омович постала в шкіряному одязі без білизни.

Олена позувала на підлозі, наставивши камеру на дзеркало.

Дівчина була в шкіряному піджаку, який відкрила і показала величезні груди без білизни. Принади спокусливо визирали з розстебнутого одягу.

Також модель була в чорних лосинах, які обтягнули її стрункі ніжки.

Омович такий "грізний" вигляд вирішила завершити грубими чобітьми на товстій підошві і зі шнурками!

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