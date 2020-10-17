Київська модель Олена Омович показала своїм шанувальникам цілу галерею образів для прогулянки осінніми вулицями
На сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина опублікувала серію знімків з шоу-руму, на яких постала одягненою з ніг до голови, сховавши тендітну фігуру за об'ємними костюмами і грубими черевиками, передає Politeka.net.
Так, мабуть, сама "найроздягненіша" фотографія – перша, на якій Омович робить селфі у великому дзеркалі. На ній – напівпрозорий чорний топ з довгим рукавом, що оголює плечі і живіт, джинси та масивні черевики. Дівчина присіла, розставивши ноги і демонструючи осину талію і пишну п'яту точку.
"Вдома отримаєш": чоловік Тодоренко з "Орла і решки" не стримався, побачивши розкішний бюст зірки "Універу" Самбурської
Хвора Христина Асмус розсунула ноги на дивані і здивувала відвертістю: "Бережіть себе"
Долар по 7 гривень, з'явився неймовірний курс валют: "МВФ оцінив..."
Анни Марії більше немає, що сталося з незвичайною дочкою Єфремова: "У день народження дівчини..."
На іншому фото вона постала в рожевому костюмі з капюшоном і біло-рожевих кросівках. Пізніше вона доповнила цей образ сумочкою крос-боді теж рожевого кольору.
Третій образ – вбрання у стилі total black. На дівчині – чорний костюм спортивного типу, масивні високі черевики, в руках – чорний рюкзак.
Найбільше користувачам сподобалося фото, на якому красуня позує в рожевому костюмі, сидячи на підлозі перед дзеркалом.
Раніше ми писали про те, що в одному з останніх сторіз Омович постала в шкіряному одязі без білизни.
Олена позувала на підлозі, наставивши камеру на дзеркало.
Дівчина була в шкіряному піджаку, який відкрила і показала величезні груди без білизни. Принади спокусливо визирали з розстебнутого одягу.
Також модель була в чорних лосинах, які обтягнули її стрункі ніжки.
Омович такий "грізний" вигляд вирішила завершити грубими чобітьми на товстій підошві і зі шнурками!
Нагадавши, українська Кардашьян з подружкою не втримали спідниці На вітрі, ефектні кадри
А ще Politeka повідомляла, що українська Кардашьян забула про сором, виваливши напоказ апетитні " диньки»
Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян без одягу спокусливо вигнулася і вразила достоїнствами фігури