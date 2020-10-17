Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, похвалилася формами в одних мереживах

Популярна модель кожен день показує нові фото. На знімках дівчина приміряє стильні плаття і завжди акцентує увагу на пишному бюсті. Примітно, що це єдина пікантна деталь в її образах – зазвичай Гюль показує лише бюст, тоді як інші частини тіла приховує вишуканими нарядами.

Дівчина любить класичні сукні, тому в її профілі в Instagram безліч образів саме з даними нарядами, доповненими глибокими декольте і зрідка вирізами на стегнах.

Як видно на одному з фото, іноді Бахарі надягає витончені блузи з корсетами, доповнені мереживами і вставками з прозорої тканини. Незмінний акцент на бюсті відразу привернув увагу фанатів:

"Я люблю тебе шалено; одружуйся на мені будь ласка; Вау, цей топ такий сексуальний; ух ти виглядаєш красиво, просто жінка мрії, респект!; Красивий образ, тому що краще тільки сама богиня; така красива ❤️😍 🥰 😘 🌹 🥂; 🍦виглядає як сексуальна богиня😍; виявлення чудовою дорогою, занадто гарячою і сексуальної коханої 💘 😘 😘 красивою зігнутої красуні💦 🍹 💘 😘 😘; така красива дама; дитинко, можу я запитати, який контакт ти використовуєш? 😍💕».

Раніше ми також писали, що Бахарі любить підкреслювати груди яскравими декольте, нерідко розшитими каменями, мереживами і доповненими прикрасами. Тому на одному з фото, зробленому на відпочинку, видно, що модель навмисно розстебнула кофтинку тілесного кольору, щоб показати бюст і тим самим підкреслити, що вона явно без ліфчика.

Кадр з пікантною деталлю в образі Гюль не залишив шанувальників байдужими:

"Прекрасний костюм; ти наймиліша, наївна, стильна і елегантна дама; принадність️️; завжди романтична😍; може спокусити будь-кого💖; це обличчя схоже на брехню:/; така красива⭐️️️; очманіла леді;цей погляд ... коли Жасмин зустрічає Аладдіна;)🌹; приголомшливо 💕" »

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