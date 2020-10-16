Популярна американська співачка й актриса Дженніфер Лопес показала ідеальну фігуру в новій фотосесії
Відповідні кадри знаменитість опублікувала у себе в Instagram, передає Politeka.
"Осінь, фланелі й сім'я», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на першому знімку Лопес позує у рваних джинсах і тісній майці з кофтою, елегантно вмостившись на столику.
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На іншому знімку Лопес позує в наряді без штанів, сівши прямо на вулиці. Доповнювали образ знаменитості ефектний макіяж і розкішна зачіска.
"Не можу перестати думати про твій вік – ти ідеально виглядаєш», «божественна і розкішна», «чудова, до неподобства», «ось він, справжній ідеал», «ти в будь - якому вбранні виглядаєш чудово», - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що співачка й актриса Дженніфер Лопес вразила своєю розкутістю.
Зіркова красуня виглядає просто неймовірно у свій 51 рік, тому не втомлюється хвалитися зовнішністю в Instagram. Артистка опублікувала спекотне фото, на якому постала лежачи в ліжку.
Співачка, розкинулася на м'яких подушках, і з якоюсь зухвалістю дивилася в камеру.
Нагадавши, популярна співачка зганьбилася на концерті, кадри конфузу.
Також ми писали, що дочка Дженніфер Лопес потрясла своїм голосом.
Ще Politeka повідомляла, що Дженніфер Лопес засвітила зайве, пікантний конфуз побачили всі