Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала идеальную фигуру в новой фотосессии

Соответствующие кадры знаменитость опубликовала у себя в Instagram, передает Politeka.

«Осень, фланели и семья», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на первом снимке Лопес позирует в рваных джинсах и тесной майке с кофтой, элегантно умостившись на столике.

На другом снимке Лопес позирует в наряде без штанов, усевшись прямо на улице. Дополняли образ знаменитости эффектный макияж и роскошная прическа.

«Не могу перестать думать про твой возраст – ты идеально выглядишь», «божественная и роскошная», «великолепная, до безобразия», «вот он, настоящий идеал», «ты в любом наряде выглядишь великолепно», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что певица и актриса Дженнифер Лопес поразила своей раскрепощенностью.

Звездная красотка выглядит просто невероятно в свой 51 год, поэтому не устает хвастаться внешностью в Инстаграм. Артистка опубликовала жаркое фото, на котором предстала лежа в постели.

Певица, раскинулась на мягких подушках, и с некой дерзостью смотрела в камеру.

Напомним, популярная певица опозорилась на концерте, кадры конфуза.

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