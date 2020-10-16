Українська співачка MARUV похвалилася неймовірною фігурою в "дірявому" купальнику під час ігрищ в джакузі

Знімки красуня опублікувала у себе в Instagram, передає Politeka.

"Королева джакузі. Все!"- коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на кадрах MARUV розставила руки, демонструючи фігуру у всій красі на інших знімках співачка вже лежачи в джакузі, посміхаючись на камеру.

Ще на одному знімку співачка вирішила зігнутися максимально, ефектно показуючи "дари природи".

Однак шанувальників знаменитість позбавила можливості що-небудь сказати про свою фігуру, поділившись кадрами в Stories.

До цього ми розповідали, що 28-річна українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, постала перед публікою в новому спокусливому образі.

Ось і зараз виконавиця потрясла провокаційним чином на новому знімку, який Анна розмістила у себе в Instagram.

На фотографії MARUV одяглася в чорний обтягуючий наряд, через який погляд фанатів мимоволі затримується на крутих стегнах співачки. Напівпрозора блузка дозволяє оцінити ажурний ліфчик Анни, що не приховує апетитну високі груди.

Крім того, на знаменитості чорний капелюшок з вуаллю, натягнута так глибоко, що очі співачки приховані.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото

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