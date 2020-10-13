28-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, предстала перед публикой в новом соблазнительном образе

Артистка известна своими провокационными видео и фото, напоминает Politeka.net.

Вот и сейчас исполнительница потрясла провокационным образом на новом снимке, который Анна разместила у себя в Инстаграм.

На фотографии MARUV оделась в черный обтягивающий наряд, из-за которого взгляд фанатов поневоле задерживается на крутых бедрах певицы. Полупрозрачная блузка позволяет оценить ажурный лифчик Анны, не скрывающий аппетитную высокую грудь.

Кроме того, на знаменитости черная шляпка с вуалью, натянутая так глубоко, что глаза певицы скрыты.

"Идеальный наряд", – подписала снимок певица.

Фанаты пришли в восторг от нового образа своей любимицы. Менее чем за час они поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии, в которых восхищаются Анной. Не осталась равнодушной и известная телеведущая Леся Никитюк, которая также поставила под публикацией "сердечко".

"Очень сексуально 😍 жаль на своего парня такое не одеть)Забери меня отсюда 🤣😍😍Ты на полячку похожа🖤Beautiful Lady 👀💖🌿Excellent👌💙Шикарно🔥Шикарная и восхитительная!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹😍😍😍😍😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥👏👏👏👏👏👏👏👏👏🔥🔥🔥девушка огонь 💯🔥❤️ Как бы я хотела сняться в ваших клипах🔥🔥🔥", – пишут фолловеры.

Ранее мы писали, что популярная украинская исполнительница MARUV восхитила красотой во время прогулки с семьей.

"Семейный портрет", - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке MARUV позирует в кругу семьи, избавившись от любого латекса и какой-либо вульгарности. На руках они держат своих домашних питомцев.

«Какие вы красивые», «миленько», «Аня, у тебя улыбка мамы😍», «какие вы милые», «Боже, какие вы милые, я плачу», «Нет никого дороже семьи», «хорошенькие», красивые какие, супер вообще», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что украинская певица MARUV взбудоражила фигурой в необычном наряде, показав лишнее.

Не так давно Анна показала, как приводит тело в форму после карантина, а также занимается с коллегами в усиленном режиме, готовясь к концертам. И, похоже, у молодой певицы получилось задуманное - на новых фото, представленных в социальной сети Инстаграм Анна Корсун выглядит заметно похудевшей.

Так, Анна для новой фотосессии надела модный пиджак с леопардовым принтом на одну пуговицу, дополнила образ сеточкой, совсем не скрывающей зону ее декольте, а также надела прозрачные лосины с провокационными вырезами на ягодицах.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото

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