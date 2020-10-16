36-річна українська співачка Оля Полякова приголомшила публіку зовнішністю, що змінилася, на новому фото

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в зухвалому молодіжному вбранні.

Так, злегка розпатлана суперблондинка в чорних шкіряних штанях, темно-синьому піджаку і стильних черевиках хвацько забралася на бортик мансарди. Оля при цьому хитро посміхалася, роблячи "застережливий" жест пальцем.

"Дітки, бережіть себе💋", - підписала фото зірка.

Однією з перших пост прокоментувала її колега, співачка Наталія Могилевська. "Ух! Хороша, чортівка!💋", не втрималася та, на що Полякова кокетливо відповіла: "Спасибі! Ти теж вогонь вогненний 🔥"

Користувачі не впізнали в "молоденькій" дівчині Полякову. Деякі подумали, що на фото її старша донька Маша.

"Скільки вам років?"

"А хто це?" - "чи то кадр такий, але жодної схожої риси обличчя" - "так, я теж не впізнала!"

"Я вас тут тільки по пальцях впізнала)"

"Вас не впізнати)))"

"Яка красива🔥"

"Оленька, ви без косметики ще красивіше!😊"

"Яка молоденька ❤️"

"Це Ви? я подумала старша донька"

Раніше ми повідомляли, Полякова накинулася на міністра охорони здоров'я Максима Степанова, який звинуватив її в тому, що на Харківщині різко зросла кількість заражених китайським вірусом після її виступу.

"Ви серйозно вважаєте, що збільшення захворюваності відбулося через мій концерт? Щодня сотні тисяч людей їздять в метро, де не надягають маски. Спалаху через мого виступу не було, і я хочу, щоб ви це визнали", - звернулася до чиновника артистка.

Нагадавши, Полякова зробила заяву після скандального концерту в Харкові.

Як писала Politeka, Харкову загрожує катастрофа після концерту Полякової, Степанов повідомив про наслідки.

Також Politeka писала, що життя десятків тисяч жителів Харківщини опинилися під загрозою.