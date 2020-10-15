В чем суть претензий певицы

Украинская исполнительница Оля Полякова убеждена в том, что ее недавнее выступление в Харькове не повлияло на число заболевших китайским вирусом

Об этом она заявила в прямом эфире 24 Украина, передает Politeka.

Певица потребовала от главы Минздрава Украины Максима Степанова, который находился в студии, признать, что он ошибся, когда сказал о том, что число зараженных китайским вирусом на Харьковщине выросло из-за ее выступления.

"Вы серьезно считаете, что увеличение заболеваемости произошло из-за моего концерта? Ежедневно сотни тысяч людей ездят в метро, ​​где не надевают маски. Вспышки из-за моего выступления не было, и я хочу, чтобы вы это признали. Если вы, господин министр ошиблись, – скажите это сейчас. Я вас пойму, так бывает. У вас ведь сложная, нервная работа. Но мириться с предвыборными манипуляциями, в которых меня и мое имя используют, я не буду", – высказалась Полякова.

Степанов не остался в долгу и ответил Поляковой.

"Харьков на время концерта, в котором вы принимали участие, находился на первых местах по заболеваемости в Украине. Вы там приводили цифру 342 больных 2 октября, на сегодня это около 500 -600 человек, страдающих COVID-19", – заявил глава Минздрава.

Ранее мы писали, что певица Оля Полякова резко ответила главе Минздрава Максиму Степанову. После харьковского концерта в честь Дня учителя, на котором выступила Оля Полякова, Степанов ежедневно делает акцент, что горожане массово инфицировались COVID-19 именно после данного мероприятия.

Во время эфира в телеканале "Украина 24" Полякова ответила Степанову на выпады в ее сторону, видео с ответом она разместила на своей странице в Instagram.

"Эта история, что увеличилось количество заболевших на следующий день после моего концерта. И это заявляет министр здравоохранения? Вы кого делаете идиотами? Я человек образованный из семьи медиков. Я уж точно знаю, сколько идет инкубационный период", - сказала певица.

Она уверила, что в Украине "не осталось наивных людей, которые не хотят обсуждать какой-то концерт". При этом артистка отметила, что украинцы "хотят спросить, что было сделано за полгода, чтобы люди могли нормально работать".

Она также напомнила, что в начале сентября организовывала митинг в знак протеста против решений правительства о частичном запрете проведения концертов.

"Я просила создать инициативную группу, собрать комитет, наших чиновников, наших коллег. Чтобы решить, как еще нашему цеху выживать в эпоху кризиса. Никакой группы. Никакого плана. Ничего. Поэтому в этих условиях мы можем работать так, как можем работать", - подчеркнула она.

Напомним, харьковские власти испугались неудобных вопросов о концерте Поляковой. Жизни десятков тысяч жителей Харьковщины оказались под угрозой.

Также мы писали, что Оля Полякова попала в уголовное дело и записала экстренное обращение.

Концерт Ольги Поляковой в Харькове ко Дню учителя обрастает новыми скандалами. Так, журналисты нагрянули к главе Новобаварской райгосадминистрации Татьяне Цибульник на работу, чтобы пообщаться по поводу столь массового мероприятия в период разгула эпидемии, однако их «горячо» встретил охранник.

Видео общения прессы и мужчины в униформе, который даже на порог людей не пусти, опубликовал телеграмм-канал «ВЕХА».

На кадрах охранник толкает оператора с камерой и требует у журналистов отойти от дверей, потому что «у нас коронавирус». Однако на вопрос одной из девушек, почему он без маски, мужчина ответил, что маску «только снял».

Охранник пытается закрыть дверь, пообещав позвонить руководству и позвать кого-нибудь из начальства. Позже оказалось, что Цибульник и ее заместители «на совещании».

Отметим, что глава РГА была на концерте, и соответствующее фото есть на странице Новобаварского района в социальной сети Фейсбук. Рядом с ней можно заметить и первого заместителя мэра Игоря Терехова.

Популярная украинская певица Оля Полякова сообщила о смерти близкого человека. Звезда опубликовала новый пост в своем Инстаграм, посвященный ушедшему из жизни режиссеру Диме Манифесту.

Дмитрия не стало 13 октября после борьбы с онкологическим заболеванием. При жизни молодой режиссер успел прославиться работой с крупнейшими звездами украинского шоу-бизнеса. Он работал с Юрием Горбуновым, Тиной Кароль, Дзидзьо, Алиной Гросу, Джамалой и многими другими. Среди звезд, которым Дмитрий снимал клипы, была и Оля Полякова.

В своем посте певица призналась, что не может поверить в смерть режиссера.

«Не укладывается в голове, что тебя больше нет с нами... Амбициозный, светлый, талантливый парень. Трудяга и талант! Только на днях обсуждали съёмки моего нового клипа... Cпасибо тебе. Пусть твоя душа обретет мир и покой...», - написала артистка.

Напомним, Полякова сделала заявление после скандального концерта в Харькове.

Как писала Politeka, Харькову грозит катастрофа после концерта Поляковой, Степанов сообщил о последствиях.

Также Politeka писала, что жизни десятков тысяч жителей Харьковщины оказались под угрозой.